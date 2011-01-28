Данилишин рассказал, что ему обещала власть перед задержанием

Для экс-министра экономики Украины Богдана Данилишина было неожиданностью задержание в Чехии, так как ему обещали снять процедуры, связанные с его международным розыском.

Об этом он рассказал в интервью Радио "Свобода", отметив, что он сам хотел разъяснить свою позицию по возбужденному против него делу власти и правоохранителям.

"Я официально ушел в отпуск 2 августа 2010 года. 5 августа я выехал на территорию ФРГ, находился в клиниках Баден-Бадена. Хочу сказать, что я не сбегал из Украины, как отдельные представители бывшей-настоящей власти в свое время в Россию или в другие страны без паспорта и без виз... Я выехал под своей фамилией, со своим паспортом. Официально есть отметка об отбытии из Украины, о приезде в Кельн. Нигде не прятался", - сказал Данилишин

Экс-министр отметил, что когда даже узнал, что против него возбуждено дело, он неоднократно давал интервью СМИ и "искал возможности объяснить свою позицию и украинской власти, и правоохранительным органам - и такая возможность появилась".

"По предварительной договоренности с украинской стороной я был приглашен на территорию посольства Украины в Праге 18 октября. Вместе со своими адвокатами я прибыл в посольство Украины в Праге. Находился там в течении где-то 6 часов", - рассказал Данилишин.

"Спрашивали меня по материалам дела. Спрашивали меня по отдельным положениям, положению о закупке, которое было принято 17 октября 2008 года. Спрашивали меня по материалам дела, которое связано с закупкой для Минобороны Украины, Государственного предприятия аэропорта "Борисполь" и материалам, которые касаются возбужденных против меня дел", - добавил он.

"После того, как мы вышли из посольства, следователь вывел нас и показал на меня папкой представителям чешской власти", - вспомнил Данилишин.

На уточняющий вопрос, ничего ли при этом не сказал посол Украины, экс-министр ответил: "С послом Украины я в то время не виделся. Я виделся с представителем посольства. Я думаю, что мы выясним со временем, кто это, все фамилии и все прочее, и каким образом все дальнейшее происходило".

"Конечно, это для меня была неожиданность (передача чехам). Я надеялся на то, что я дам соответствующие показания, объясню свою позицию по данному делу, будут сделаны соответствующие действия, так как было мне обещано, по системе снятия...", - признался Данилишин.

"Мне обещали то, что будут сняты даже не обвинения, а будут сняты процедуры, которые связаны с международным розыском, и я смогу вернуться в Украину", - уточнил он.

"Я вижу, что такие действия никому не нужны были и произошло так, как произошло на территории Чехии", - отметил Данилишин.

На вопрос, считает ли он, что украинская сторона его подвела, экс-министр ответил: "Произошло то, что произошло. Я был задержан чешской властью и соответствующие месяцы провел там, где провел".

Украинская правда