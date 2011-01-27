Янукович - президенту Швейцарии: у нас много общего

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Швейцарской Конфедерации Мишелин КАЛЬМИ-РЕЙ обсудили актуальные вопросы углубления сотрудничества между государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча глав государств состоялась сегодня в Давосе в рамках программы участия В.ЯНУКОВИЧА во Всемирном экономическом форуме.

«У нас есть много общего. Мы оба нейтральные (государства – УНИАН). Мы имеем договоренность объединиться в союзе по созданию зоны свободной торговли (речь идет об участии Украины в Европейской ассоциации свободной торговли – УНИАН)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также высоко оценил вклад Швейцарии как донора в формировании фонда “Укрытие”.

«Надеюсь, что все направления мы будем активизировать и только прибавлять в реализации наших отношений», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины пригласил М.КАЛЬМИ-РЕЙ принять участие в международной конференции, приуроченной к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, которая пройдет в апреле 2011 года в Киеве.

В свою очередь, Президент Швейцарии отметила, что украинско-швейцарские отношения являются нормальными, но согласилась, что они нуждаются в углублении и активизации.