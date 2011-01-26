Генпрокуратура возбудила третье уголовное дело против Луценко

Генеральная прокуратура возбудила третье уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь ФОМИН, заметив, что об этом деле ему известно только от подзащитного, поскольку он не получал постановления о возбуждении нового дела, в котором, в частности, речь идет о вроде бы нецелевом использовании средств во время организации праздника по случаю Дня милиции в Национальном дворце «Украина» в 2009 году.

По словам И.ФОМИНА, вчера во время следственных действий следователь Генпрокуратуры предложил Ю.ЛУЦЕНКО ознакомиться с постановлением о возбуждении нового дела, но тот отказался это делать, подчеркнув необходимость присутствия при этой процедуре адвоката, на что получил отказ со стороны следователя.

Учитывая такое течение событий, как отметил адвокат, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что в дальнейшем он не будет принимать участия ни в каких следственных действиях до тех пор, пока во время их не будет присутствовать адвокат.

В Генпрокуратуре в ближайшее время пообещали предоставить информацию по этому поводу.