Луценко всерьез нацелился на кресло Черновецкого

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО выступает за проведение досрочных выборов Киевсовета и Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, на пресс-конференции в Полтаве, где Ю.ЛУЦЕНКО находится в рамках всеукраинской акции “Народное наступление”, он сказал: “Сегодня Киев страдает от страшной ошибки во время выборов. Но легитимно это сможет сделать лишь новая Верховная Рада”.

Ю.ЛУЦЕНКО не отрицает того, что Киевская мэрия нуждается в перезагрузке не меньше, чем парламент Украины.

Ярким примером такой необходимости Ю.ЛУЦЕНКО назвал, что впервые в истории Киева городской председатель не стал в колонну ветеранов 9 мая, кроме того, мэрией не был профинансирован этот праздник.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что если к тому времени будет “просто народным депутатом”, а не премьер-министром или другим должностным лицом, то примет участие в выборах Киевского городского председателя.

“Я приму участие в выборах городского председателя”, - отметил он, отвечая на вопрос.