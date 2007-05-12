Началась встреча Ющенко и Януковича
14:28, 12 мая 2007Политика
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Присутствуют: новоназначенный Плющ и Азаров
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, сообщает пресс-служба главы государства.
В разговоре также принимают участие новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ и первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.
Главная тема встречи – результаты переговорного процесса и заседаний Совместной рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.
В четверг, 10 мая, Президент призвал участников переговорного процесса как можно быстрее прийти к общему решению, предостерегая их от затягивания работы из-за политических спекуляций.
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