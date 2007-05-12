Началась встреча Ющенко и Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, сообщает пресс-служба главы государства.

В разговоре также принимают участие новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ и первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

Главная тема встречи – результаты переговорного процесса и заседаний Совместной рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

В четверг, 10 мая, Президент призвал участников переговорного процесса как можно быстрее прийти к общему решению, предостерегая их от затягивания работы из-за политических спекуляций.