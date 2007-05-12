Ющенко продолжает перестановки в СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Виталия ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, другим указом В.ЮЩЕНКО назначил Ивана ПЛЮЩА на должность секретаря СНБО.

Справка УНИАН. В.ГАЙДУК находился в должности секретаря СНБО с 10 октября 2006 года.

*** И.ПЛЮЩ родился в 1941 году. Народный депутат Украины I-IV созывов. С декабря 1991 года по апрель 1994 года, а также с февраля 2000 года по май 2002 года был Председателем Верховной Рады Украины. В 1994 году баллотировался в Президенты Украины. Является почетным председателем Партии свободных селян и предпринимателей Украины.