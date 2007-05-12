Янукович сегодня собирается к Ющенко
11:00, 12 мая 2007Политика
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Будут обсуждать итоги заседаний Общей рабочей группы
В субботу, 12 мая, Президент Виктор Ющенко проведет встречу с Премьер-министром Виктором Януковичем, сообщает официальное интернет-представительство Президента.
Главная тема встречи – итоги заседаний Общей рабочей группы из подготовки досрочных парламентских выборов.
Украинская правдасо ссылкой на руководителя главной службы информационной политики Секретариата президента Ларису Мудрак, утверждает, что начало встречи Ющенко с Януковичем запланировано на 13.00.
Ориентировочно сегодняшнее заседание рабочей группы, которое проходит в Кабинете Министров, должно закончиться около 12.30.
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