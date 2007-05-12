Янукович сегодня собирается к Ющенко

В субботу, 12 мая, Президент Виктор Ющенко проведет встречу с Премьер-министром Виктором Януковичем, сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Главная тема встречи – итоги заседаний Общей рабочей группы из подготовки досрочных парламентских выборов.

Украинская правдасо ссылкой на руководителя главной службы информационной политики Секретариата президента Ларису Мудрак, утверждает, что начало встречи Ющенко с Януковичем запланировано на 13.00.

Ориентировочно сегодняшнее заседание рабочей группы, которое проходит в Кабинете Министров, должно закончиться около 12.30.