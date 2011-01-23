Тимошенко подарила Любомиру Гузару букет белых роз

22 января после празднования Дня Соборности на Софийской Площади Юлия Тимошенко посетила «Рождественскую просфору с патриархом» - прием по случаю Рождественских праздников и 10-летия „патриаршего служения” главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. Об этом сообщает официальный сайт партии "Батькивщина"

Во время приема Юлия Тимошенко имела короткую беседу с „Главой и Отцом” УГКЦ, во время которой тепло поздравила Предстоятеля с праздниками и подарила букет белых роз.

Также лидер партии "Батькивщина" пообщалась с сотнями верующих Украинской греко-католической церкви и другими гостями, которые присутствовали на празднике в помещении Международного выставочного центра в Киеве, возле строящегося кафедрального собора Воскресенья Христового.