Азаров не хочет снижать «мотивацию женщин рожать»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за сохранение учета трудового стажа женщинам, находящимся в декретном отпуске, в ходе проведения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы, безусловно, не должны снижать мотивацию женщин рожать, и тот учет, который сейчас приходится на так называемый декретный отпуск, необходимо сохранить», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.