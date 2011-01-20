Янукович отдаст премию от Кирилла детям-сиротам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ передаст премию Международного фонда единства православных народов на помощь детям-сиротам.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

“Президент Украины сразу после присуждения ему премии Международным фондом единства православных народов принял решение о направлении всех средств на помощь детям-сиротам», – сказал С.ЛЕВОЧКИН.