Янукович отдаст премию от Кирилла детям-сиротам
18:07, 20 января 2011Политика
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О решении рассказал Левочкин
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ передаст премию Международного фонда единства православных народов на помощь детям-сиротам.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.
“Президент Украины сразу после присуждения ему премии Международным фондом единства православных народов принял решение о направлении всех средств на помощь детям-сиротам», – сказал С.ЛЕВОЧКИН.
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