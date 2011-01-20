Бойко увидел во взрывах в Макеевке «банальное вымогательство»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО убежден, что правоохранительные органы Украины ликвидируют «зачатки экстремизма».

Об этом он сказал сегодня на шахте «Полтавская» (ГП «Орджоникидзеуголь») в. Енакиево Донецкой области, комментируя взрывы в Макеевке, сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГП «Макеевуголь» Вера ЛЯЩЕНКО.

По ее словам, министр назвал причиной взрывов в Макеевке «банальное вымогательство», указав, что произошедшее никак не связано с хозяйственной деятельностью ГП «Макеевуголь».

«Это вымогательство банальное. Потому что получили записку, которая была приклеена на здание горисполкома, с требованием выдать деньги, иначе взрывы будут по всему городу», - сказал Ю.БОЙКО.

Он убежден, что «правоохранительные органы должны быстро и эффективно вмешаться и прекратить вот эти зачатки экстремизма, которые так несвойственны нашей стране и нашему региону».

«Это какой-то негодяй, который должен быть быстро найден и обезврежен», - заявил Ю.БОЙКО.