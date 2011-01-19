Симоненко говорит, что «вылеты» из КПУ одним Грачом не ограничатся

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что восстановление Леонида ГРАЧА в Коммунистической партии невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил на пресс-конференции.

По его словам, «проблема Л.ГРАЧА это уже прошлое».

«Никакого возврата к проблеме восстановления в партии не будет. Деятельность лично Л.ГРАЧА осуждена в целом Компартии», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Он добавил, что никаких не может быть сомнений, что «мы будем последовательны, мы будем принципиальны, и мы доведем это дело до конца».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что проведенная в Крыму конференция - «внеуставная».

Он подчеркнул, что руководством КПУ было распущено руководство Компартии Крыма, и поэтому они не могли созывать конференцию.

П.СИМОНЕНКО добавил, что в такой ситуации в соответствии с уставом конференция может быть созвана только президиумом Центрального комитета КПУ.

Он подчеркнул, что по всем тем, кто принимал участие в созыве внеуставной конференции, «по ним будет поставлен вопрос о членстве в партии, поскольку они себя уже поставили вне партии».