Симоненко говорит, что «вылеты» из КПУ одним Грачом не ограничатся
Кое-кто "уже поставил себя вне партии"
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что восстановление Леонида ГРАЧА в Коммунистической партии невозможно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил на пресс-конференции.
По его словам, «проблема Л.ГРАЧА это уже прошлое».
«Никакого возврата к проблеме восстановления в партии не будет. Деятельность лично Л.ГРАЧА осуждена в целом Компартии», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.
Он добавил, что никаких не может быть сомнений, что «мы будем последовательны, мы будем принципиальны, и мы доведем это дело до конца».
П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что проведенная в Крыму конференция - «внеуставная».
Он подчеркнул, что руководством КПУ было распущено руководство Компартии Крыма, и поэтому они не могли созывать конференцию.
П.СИМОНЕНКО добавил, что в такой ситуации в соответствии с уставом конференция может быть созвана только президиумом Центрального комитета КПУ.
Он подчеркнул, что по всем тем, кто принимал участие в созыве внеуставной конференции, «по ним будет поставлен вопрос о членстве в партии, поскольку они себя уже поставили вне партии».