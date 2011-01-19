Янукович встретился с императором

В Токио состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Императора Японии Акихито. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Император Японии встретил главу Украинского государства возле центрального входа в императорский дворец. Виктор Янукович и Император Акихито пожали друг другу руки. Император поприветствовал Президента Украины в Японии.

Виктор Янукович со своей стороны пожелал Императору Японии здоровья, долгих лет жизни и счастливого правления. После этого во дворце началась встреча Президента и Императора в формате «с глазу на глаз».

В ходе разговора глава Украинского государства выразил уверенность, что его официальный визит в Японию даст возможность поднять двусторонние отношения наших стран на качественно новый уровень. Президент отметил, что, бесспорно, взаимоотношения Украины и Японии должны быть активизированы.

Со своей стороны Император Акихито отметил: «Я очень рад, что Ваш визит будет способствовать укреплению отношений Украины и Японии».