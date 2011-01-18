БЮТ: если Азаров злится, значит Тимошенко на правильном пути

Слова Николая АЗАРОВА о некомпетентности Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствуют о том, что как политик она находится на правильном пути.

Об этом идет речь в заявлении БЮТ, обнародованном на сайте блока.

“Нападки со стороны премьер-министра Николая АЗАРОВА в адрес лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствуют лишь о том, что как политик ТИМОШЕНКО на правильном пути. Это тот же случай, когда говорят: хула, что похвала.

Досадно лишь, что от дискуссии по существу Николай Янович скатился до банального хамства, позорного для него и как для политика, и как для персоны, что по паспорту значится мужского пола”, - сказано в заявлении.

В БЮТ считают, что, “прежде чем обвинять Юлию ТИМОШЕНКО, Н.АЗАРОВ должен был бы дать ответы на вопросы, поставленные к нему в ряде журналистских расследований относительно фонда «Профессионал», о конфликте интересов в связи с перечислением 150 млн. грн. на сооружение хоккейных площадок и тому подобное”.

“Относительно профессиональных “способностей”, то прижизненным памятником Николаю АЗАРОВУ стали горы гречихи по 25 гривень за килограмм, а об азаровщине, как сплаве некомпетентности и коррупции, уже даже написана целая статья в “Википедии”, - отметили в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО об эмиссии гривни, проведенной правительством и Нацбанком.

«Давайте говорить точно, это заявляет (относительно эмиссии – УНИАН) не оппозиция, а госпожа ТИМОШЕНКО. Потому что, кроме как от ТИМОШЕНКО, подобных глупостей ни от кого больше не слышал. Я позволю себе высказаться очень резко, поскольку этот человек перешел все элементарные границы ответственности. Когда она открывает рот, лучшее закрыть уши, и, в сущности, Ю.ТИМОШЕНКО - это недоразумение украинской политики», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО является неподготовленным человеком, чтобы занимать наивысшие государственные должности, и «чисто случайно оказывалась на этих должностях». «То, что она сотворила с экономикой, и то, что мы сейчас вынуждены расхлебывать, это самое ужасное, что можно было сделать для украинского народа», - сказал премьер.