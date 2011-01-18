Азаров отдал в Госуправделами свиней, которых хотел продать Ющенко

Кабинет Министров Украины принял решение о передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Чайка» в управление Государственного управления делами и исключил предприятие из перечня объектов, подлежащих продаже.

Соответствующее распоряжение №20 от 10 января т.г. размещено на сайте правительства.

В документе говорится, что решение принято по предложению Фонда государственного имущества и Министерства аграрной политики и продовольствия.

Напомним, ранее ГП «Чайка», занимающееся производством молокопродуктов, мяса и мясных изделий, выращиванием зерновых и технических культур, разведением КРС, свиней находилось в управлении Госуправделами, а в 2007 году указом Президента Виктора ЮЩЕНКО №847 было передано в управление Министерства аграрной политики и внесено в список объектов для приватизации. В марте 2010 года Президент Виктор ЯНУКОВИЧ отменил этот указ.