Андрухович о заявлении Могилева: это игра нервов

Известный в мире украинский писатель Юрий АНДРУХОВИЧ считает, власть боится акций протестов предпринимателей и оппозиционеров.

Об этом он заявил в комментарии сайту «Політична думка».

По словам Ю.АНДРУХОВИЧА, вчерашняя акция протеста предпринимателей против политических репрессий возле Администрации Президента Украины состоялась без инцидентов, потому что власть испугалась.

«У властного испуга глаза были велики. Власть, однако, своими действиями - и предыдущими, и особенно последними - сама загнала себя в ситуацию, когда ей остается бояться. И, конечно же, нагонять страх на своих оппонентов. Чем больше страха власть нагонит, тем больше и сама боится. Здесь существует прямая пропорциональность», - считает писатель.

Комментируя заявление министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА о возможных кровопролитиях во время митинга оппозиции в День Соборности Украины, Ю.АНДРУХОВИЧ сказал, что это «игра нервов» со стороны власти.

«Всяческие заявления о "кровопролитиях" являются, по моему мнению, проявлением этой игры нервов со стороны власти. Конечно же, от всего этого делается, мягко говоря, достаточно неуютно. Потому что, действительно, неуютно жить в стране, в которую вернулся страх. Его здесь уже лет 20 не было. Имею все же большую надежду на то, что мирное собрание граждан по случаю Дня Соборности 22 января не станет для власти полем очередного эксперимента по теории и практике запугивания», - сказал Ю.АНДРУХОВИЧ.

Профессор политологии Рутгерского университета (США) Александр МОТЫЛЬ также считает, что, прогнозируя кровопролитие во время митинга 22 января, в День Соборности, когда планируются акции протеста в защиту прав и свобод в Украине с участием оппозиции и участников налогового Майдана, Министерство внутренних дел Украины хочет, прежде всего, напугать участников митинга.

По его словам, такие заявления делаются для того, чтобы создать повод для возможной провокации со стороны самого МВД.

Эксперт также убежден, что это делается для того, чтобы «создать оправдание для возможного применения насилия якобы для «предотвращения» кровопролития».

Как сообщал УНИАН, 14 января во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде А.МОГИЛЕВ заявил, что в МВД есть информация о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».

Министр отметил, что все нарушения будут фиксироваться, а виновные будут отвечать перед законом.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО также назвала провокацией власти заявление А.МОГИЛЕВА о возможности кровопролития во время празднования Дня Соборности. По ее словам, такие заявления делаются с целью напугать людей, чтобы они не пришли на празднование Дня Соборности.