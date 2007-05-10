В БЮТ подозревают, что Янукович лег под нож, чтобы не идти на выборы?

Блок Юлии Тимошенко настаивает на объявлении даты возвращения премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Украину. Об этом журналистам сообщил представитель БЮТ Александр ТУРЧИНОВ в перерыве заседания рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ТУРЧИНОВА, «к сожалению, БЮТ так и не услышал ответа на вопрос, когда премьер вернется в Украину».

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что, в соответствии с предварительной договоренностью, В.ЯНУКОВИЧ должен был бы согласовать с Президентом точную дату досрочных выборов.

По его мнению, затягивание возвращения премьера в Украину является одним из сигналов, что просто «идет техническое затягивание досрочных парламентских выборов», которые, как напомнил А.ТУРЧИНОВ, в соответствии с указом Президента, должны состояться 24 июня.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что БЮТ с этим согласиться не может, и намерен делать все возможное, чтобы выборы состоялись именно 24 июня.

Как сообщал УНИАН, 8 мая премьер-министру Украины В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

В тот же день в пресс-службе Кабинета Министрам сообщили, что дата возвращения премьер-министра из Испании в Украину пока окончательно не определена.