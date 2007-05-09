Яценюк встретился с украинской диаспорой в Оттаве и Торонто

Находясь с официальным визитом в Канаде министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК встретился с представителями украинского общины в Оттаве и Торонто.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Приветствуя представителей украинцев Канады, А.ЯЦЕНЮК отметил, что деятельность украинских общественных организаций Канады рассматривается как важный фактор продвижения национальных интересов нашего государства и подъема ее международного авторитета. Также он приветствовал обеспокоенность украинцев Канады относительно сохранения национальных традиций, попытки привить своим детям и внукам любовь и уважение к украинской культуре, активное приумножение культурного достояния украинского народа. Достижение украинцев в Канаде в политической, экономической и общественной сферах – это пример для всего украинства, выразил убеждение А.ЯЦЕНЮК во время публичных встреч с общиной.

Отдельно министр поблагодарил активистов украинской диаспоры за шаги, которые они предпринимают для признания мировым сообществом Голодомора 1933-32 гг. актом геноцида против украинского народа, а также за усилия, благодаря которым в городах Калгари, Эдмонтоне и Виннипеге установлении памятники жертвам Голодомора.

В ходе встречи были обсуждены также современное состояние украинско-канадских отношений, пути укрепления реального специального партнерства между Украиной и Канадой в новых политических условиях. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул особое значение, которое Украина придает вопросу активизации сотрудничества государственных структур с объединениями наших земляков за рубежом.

Во время встреч с украинской общиной в Оттаве и Торонто министр А.ЯЦЕНЮК вручил удостоверение зарубежных украинцев ряду украинских активистов и удостоверения о присвоении почетного звания „Заслуженный работник культуры Украины” руководителям Украинского драматического театра „Заграва”.

Министр А.ЯЦЕНЮК принял также участие в церемонии возложения цветов к памятнику Леси Украинке в Торонто, ознакомился с состоянием подготовки к проведению выставки Трипольской культуры в Королевском музее Онтарио и выступил с лекцией в Оттавском университете.