«Пакт Ющенко-Януковича: дорожная карта или второе дыхание кризиса?» Круглый стол в Киеве

14-30- Круглый стол на тему: «Пакт Ющенко-Януковича: дорожная карта или второе дыхание кризиса?». Участники: Александр Баранивский, СПУ; Леонид Грач, КПУ; Тарас Чорновил, Партия Регионов; Рефат Чубаров, «Наша Украина»; Андрей Шкиль, БЮТ (украинское представительство РИА «Новости», ул. Станиславского, д.3, к.50). Телефоны: 279-56-35, 279-87-73. Вход по редакционным удостоверениям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter