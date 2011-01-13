Польские журналисты выяснили, кто принимал решение в Смоленске

Решение о посадке самолета Президента Польши Леха Качинского 10 апреля 2010 года в условиях сильного тумана принял руководитель группы диспетчеров военного аэродрома Смоленская полковник Николай КРАСНОКУТСКИЙ, а не его руководители в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в книге польских журналистов "Последний полет".

Журналисты, которые ссылаются на собственные источники, написали, что Н.КРАСНОКУТСКИЙ пытался связаться с руководством в Москве для принятия решения о посадке самолета. Однако, по их данным, руководители были недоступны, и Н.КРАСНОКУТСКОМУ пришлось самостоятельно решать этот вопрос. "Сказали ему принимать решение", - написали авторы книги со ссылкой на источники.

Польские журналисты отметили, что против попытки посадки самолета остро выступал заместитель Н.КРАСНОКУТСКОГО подполковник Павел ПЛУСНИН, который сообщил пилотам, что "условий для посадки нет".

По данным авторов книги, Н.КРАСНОКУТСКИЙ забрал микрофон, с помощью которого П.ПЛУСНИН общался с пилотами, и стал расспрашивать экипаж самолета, хватит ли им топлива в случае неудачной попытки посадки, чтобы добраться до другого аэродрома. "Такой вопрос можно воспринять как очевидное поощрение к попытке посадить самолет", - написали журналисты.

Они также отметили, что российский Ил-76, который дважды пытался приземлиться в Смоленске перед польским Ту-154, вез автомобили для польской делегации. "Даже если бы Ту-154 каким-то чудом удалось приземлиться, VIP-лица все равно не смогли бы выехать с аэродрома. Ил-76 после двух неудачных попыток вылетел в Москву", - говорится в книге.

В то же время ее авторы называют главными причинами катастрофы нарушение правил полета пилотами, давление высокопоставленных лиц, плохую подготовку пилотов и плохое сотрудничество экипажа.

Справка УНИАН. Книгу "Последний полет" написали польские журналисты Ян ОСЕЦКИЙ и Томаш БЯЛОШЕВСКИЙ при участии бывшего руководителя 36-го авиаполка Польши Роберта ЛАТКОВСКОГО.