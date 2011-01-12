Тимошенко опять вызывают в Генпрокуратуру

Лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО завтра опять вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО вызвали на 15.00, добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Пресс-служба ГПУ сообщила, что 30 декабря 2010 года Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

24 декабря генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявлял, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.