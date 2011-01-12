На Старый Новый год «Комментарии:» выйдут в новом формате

В 2011 году еженедельник «Комментарии:»меняет формат – он становится более компактным и удобным для читателя - размеры страницы 297 на 400 мм.

«Большие форматы отходят в прошлое. Становятся более популярными издания, которые удобно читать на работе, в транспорте и дома», – отмечает в комментарии УНИАН главный редактор газеты «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

«Комментарии:» – первое издание в Украине, которое переходит на лучшие мировые стандарты подачи информации: применяются новые дизайнерские решения и формы изложения информационных материалов. Но, несмотря на изменение формата, смысловое наполнение газеты не меняется. «Комментарии:» останутся аналитическим изданиям для активных деловых людей.

Уже в ближайшую пятницу, 14 января, обновленная газета «Комментарии:» поступит в продажу.

«Все, что мы делаем – мы делаем для наших читателей. Надеюсь, что они оценят наши усилия», – сказал В.ДЕНИСЕНКО.

*** Еженедельник «Комментарии:» (тираж 60 тыс. экземпляров) успешно функционирует на медиа-рынке Украины с 2005 года. С 2010 года «Комментарии:» стали мультимедийным брендом – начал работу портал Comments.ua.

По данным TNS Украина (PMI 2010/2), во втором полугодии 2010 года еженедельник «Комментарии:» занял 1 место в полугодовой аудитории среди еженедельных изданий деловой группы - 249,93 тыс. читателей.