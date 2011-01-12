Оппозиция взяла перерыв, потому что не пришел Пшонка

11:21, 12 января 2011
Политика
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В постановлении ВР было четко выписано

Роман ЗАБЗАЛЮК
Оппозиционные фракции требуют, чтобы именно генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА предоставил парламенту информацию относительно арестов бывших должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член фракции «БЮТ-Батьківщина» Роман ЗАБЗАЛЮК заявил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, именно этим и вызванное требование фракций «БЮТ-Батьківщина» и “Наша Украина – Народная самооборона” объявить в работе парламента перерыв на 30 минут для проведения консультаций.

Р.ЗАБЗАЛЮК напомнил, что вчера ВР приняла постановление, согласно которому сегодня Генпрокуратура должна предоставить информацию относительно арестов бывших должностных лиц, и в постановлении указано, что эту информацию должен предоставить генеральный прокурор В.ПШОНКА.

Между тем, заметил народный депутат, вместо В.ПШОНКИ в Верховную Раду прибыл его первый заместитель Евгений БЛАЖИВСКИЙ. «Мы требуем, чтобы был выполнен регламент и нормы Конституции. Если Верховная Рада в составе 408 депутатов проголосовала за необходимость заслушивания генерального прокурора, то, очевидно, так должно и быть», - сказал Р.ЗАБЗАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, 11 января Верховная Рада Украины приняла постановление о заслушивании информации Генеральной прокуратуры Украины относительно оснований для возбуждения уголовных дел и взятия под стражу отдельных лиц. В постановлении по требованию оппозиции отмечено, что Верховная Рада хочет заслушать по этому вопросу именно генерального прокурора В.ПШОНКУ.

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