Янукович не смог переубедить Фюле, что в Украине оппозицию не запугивают

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ предостерегает власть Украины от применения уголовного законодательства в политических целях.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

По словам Ш.ФЮЛЕ, в XXI веке демократическая власть не может существовать без независимой судебной власти и независимых СМИ.

«Я еще раз хочу сказать о необходимости обеспечения того, чтобы уголовное законодательство не использовалось для политических целей и чтобы принципы честного справедливого и независимого правового процесса полностью соблюдались», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, разделяет ли он впечатление США и ФРГ о том, что в Украине используется «выборочная юстиция», чтобы запугать оппозицию, Ш.ФЮЛЕ ответил: «Я разделяю такое впечатление».

Он сообщил, что поднимал этот вопрос во время встречи в Киеве, в частности, с Президентом Украины. «Я был очень рад, что Президент внимательно слушал то, что я говорил, и со своей стороны я также внимательно слушал то, что говорил Президент, когда он объяснял, что речь не идет о выборочной юстиции в этом случае. Пока еще мы говорим о восприятии того, что существует определенная проблема», - сказал он.

По словам Ш.ФЮЛЕ, в интересах Украины иметь сильную и конструктивную оппозицию. Также, считает он, в интересах Украины, чтобы правительство создало соответствующие условия для того, чтобы в процессах, которые оно внедряет, принимала участие и оппозиция. Особенно это касается европейской интеграции. «Это именно та сфера, где власть и оппозиция могут иметь плодотворное сотрудничество”, - убежден еврокомиссар.

В свою очередь, К.ГРИЩЕНКО выразил надежду на сотрудничество со всеми оппозиционными политическими силами во внедрении в жизнь евроатлантического курса. «Мы исходим из того, что европейская интеграция – это та идея, которая должна объединять все украинское общество», - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО также отметил, что лучший способ избежать каких-либо проблем с правоохранительными органами – не нарушать законы, как тогда, когда ты находишься в правительстве, так и вне правительства. «Я думаю, что это один из основных принципов, на которых базируется ответственная демократия», - добавил он.