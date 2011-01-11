Колесниченко думает, что надежды Тимошенко на защиту Запада лопнули

В БЮТ выдают за большой успех сомнительную статью в малоизвестном интернет-издании. Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, комментируя сообщения БЮТ, что влиятельная западная пресса пишет о том, что даже сама Япония не имеет претензий к Юлии ТИМОШЕНКО в контексте использования ею средств, полученных в рамках Киотского протокола.

В переданном УНИАН комментарии В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил: «Итальянская газета «Il Legno Storto» - обычное малотиражное издание, которое не входит в первую, и даже не во вторую десятку газет Италии, не говоря уже о Европе в целом. Более того - оно вообще не выходит в печатном виде. «Il Legno Storto» - это интернет-издание. Зарегистрировано оно в Милане и читают его преимущественно в этом регионе». (УНИАН: итальянская газета «Il Legno Storto» написала, что японские власти провели собственное расследование использования средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола, и выяснили, что 319,9 миллионов евро были использованы правительством Ю.ТИМОШЕНКО по целевому назначению. )

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, «по всему видать, главный «контактер» БЮТ на «западном фронте» Григорий НЕМЫРЯ, как ни старался, не смог договориться об отбеливании образа Ю.ТИМОШЕНКО ни в одном другом более известном и уважаемом в Европе издании. Маргинальная по сути газета – это на сегодняшний день верхняя планка Ю.ТИМОШЕНКО».

В этой связи можно предположить, говорит депутат-«регионал», «что следующим этапом в выстраиваемой ею на скорую руку системе защиты станут хвалебные оды в адрес экс-премьера на не менее «влиятельном» в общеевропейском масштабе сайте одноклассников школ Падуи, или, к примеру, выпускников кулинарного колледжа Вероны… Говорю об этом с такой уверенностью потому, что когда я позвонил своему знакомому в Италию, ему потребовалось около 30 минут, чтобы узнать, существует ли такая газета вообще…».

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО говорит: «А еще вспомнилось, как в конце декабря одна из действительно ведущих газет Италии, которую можно с полным на то основанием назвать «представителем западной прессы» - La Repubblica – напечатала статью под заголовком «Тимошенко обвиняет Европу…». На мой взгляд, он очень точно отражает «специфику» отношений Ю.ТИМОШЕНКО как с Европой, так и с европейскими СМИ. А еще можно вспомнить публикацию в не менее известной и влиятельной французской Le Mond, в которой говорилось: «Вызывает сожаление, что нежелание Ю.ТИМОШЕНКО принимать сложные решения очень дорого стоило стране». В этой же публикации Ю.ТИМОШЕНКО критиковалась за очевидный дефицит знаний элементарных основ экономики…».

«В качестве вывода: если в БЮТ выдают за большой успех сомнительную статью в малоизвестном интернет-издании, это означает только одно – крах надежд лидера БЮТ на защиту Запада. Там, как минимум, хотят услышать и оценить аргументы двух сторон», - считает В.КОЛЕСНИЧЕНКО.