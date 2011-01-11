Регионал успокаивает: визит еврокомиссара - не приезд «ревизора»

Народный депутат от Партии регионов, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Иван ПОПЕСКУ призывает не драматизировать ситуацию в связи с приездом в Украину коммисара Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии И.ПОПЕСКУ.

По его мнению, визит в Украину Ш.ФЮЛЕ связан с желанием европейских институтов самостоятельно формировать мнение о ситуации в Украине, а не полагаться на заявления представителей оппозиции, которые критикуют действия власти.

«Исходя из той информации, которую мы можем увидеть в СМИ в связи с приездом Штефана ФЮЛЕ, им были отмечены такие моменты, как успех в либерализации визового режима, продвижение переговоров по подписанию Договора об ассоциации, а также позитив в работе Верховной Рады относительно приведения нашего законодательства в соответствие с европейскими стандартами. И, очевидно, что речь идет о том, что конструктивно работает парламентское большинство, которое ориентируется на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - подчеркнул И.ПОПЕСКУ.

Он также отметил, что визит Ш.ФЮЛЕ нельзя расценивать как приезд «ревизора».

«Во всем мире принято, что если есть сигналы о каких-то нарушениях, их необходимо проверять. Так действуют и народные депутаты в Украине, получая сигналы, они делают соответствующие запросы и проверяют информацию. Соответственно, так поступают и представители европейских органов. А вот выводы нужно делать, когда получена объективная и разносторонняя информация. Поэтому я бы не драматизировал ситуацию в связи с приездом в Украину еврокоммисара», - отметил И.ПОПЕСКУ.

Комментируя обращения представителей оппозиции к Европе с просьбой отреагировать на якобы проводящиеся в Украине политические репрессии, депутат подчеркнул, что, в соответствии с законодательством, все решения о проверках коррупционных действий проводятся правоохранительными органами.

«Мы не вмешиваемся в деятельность прокуратуры и судов. Правоохранительные органы самостоятельно принимают решения о проверках или арестах. И это соответствует мировой практике. В то же время во всем мире принято наказывать за коррупционные действия, если есть соответствующие доказательства. И если нашими правоохранительными органами будет проведена такая работа, то со стороны Европейского Союза не может возникнуть никаких претензий к Украине», - резюмировал И.ПОПЕСКУ.