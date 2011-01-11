Здание Верховной Рады вроде бы заминировали
14:54, 11 января 2011Политика
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Прессу впервые в истории просят выйти
Охрана Верховной Рады Украины впервые за всю историю просит журналистов на время перерыва, до 16.00, покинуть помещение Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, причины журналистам охрана не называет.
По неофициальным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о заминировании парламента.
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