Здание Верховной Рады вроде бы заминировали

14:54, 11 января 2011
Политика
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Прессу впервые в истории просят выйти

Охрана Верховной Рады Украины впервые за всю историю просит журналистов на время перерыва, до 16.00, покинуть помещение Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, причины журналистам охрана не называет.

По неофициальным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о заминировании парламента.

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