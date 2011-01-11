Здание Верховной Рады вроде бы заминировали

Охрана Верховной Рады Украины впервые за всю историю просит журналистов на время перерыва, до 16.00, покинуть помещение Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, причины журналистам охрана не называет.

По неофициальным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о заминировании парламента.