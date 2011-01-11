Минобразования вполовину урежет госзаказ на «модные специальности»?

Министерство образования и науки Украины утвердило новые параметры госзаказа для вузов. Об этом идет речь в письме, разосланном после Нового года руководству университетов, пишет газета «Сегодня» (№5 (3722) от 11 января 2011 г.).

По данным газеты, в письме сказано, что количество выпускников старшей школы (11-летки) в 2011 году уменьшается на 142,6 тысячи человек (на 42,1%). Поэтому МОН рекомендует вузам на 42% (по сравнению с 2010 годом) сократить количество бюджетных мест для обучения бакалавров. Для получения уровня специалиста и магистра рекомендуется оставить 90% выпускников-бакалавров (из них лишь 30% смогут стать магистрами). Ранее такого разделения не было - были лишь рекомендации, что количество магистров и специалистов не должно превышать количество бакалавров, которые учатся за бюджетные деньги.

Президент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Виталий КУРИЛО говорит: «Действительно, в этом году выпускников на 30-40% меньше. Так что цифра в 42% - это будет даже не уменьшение, а увеличение, если брать соотношение бюджетных мест и количество выпускников. А вот госзаказ по специалистам и магистрам не стоило бы уменьшать, ведь выпускников-бакалавров меньше не станет».

По его словам, сокращение госзаказа будет серьезным финансовым ударом по вузам: «Из бюджета финансируются всего три статьи расходов - зарплаты, стипендии и «коммуналка». Основной доход вузов - контрактники. А теперь и контрактников будет меньше (поскольку уменьшается количество выпускников в целом), и бюджетных поступлений. В целом финансовые поступления в вузы сократятся на 10-15%».

Его коллега проректор НАУ Максим ЛУЦКИЙ придерживается иного мнения: «Для крупных вузов бюджетное финансирование - лишь часть доходов. А есть вузы, которые живут только за счет госзаказа. Для них его сокращение на 42% - это смерть. Но смотрите: во Франции 47 университетов, а у нас - почти 900. Поэтому укрупнение вузов - неизбежный процесс». По прогнозам М.ЛУЦКОГО, наибольшее сокращение ждет «модные специальности»: экономистов, юристов - до 50%, а сокращение по техническим специальностям будет меньшим - до 25%.