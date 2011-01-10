Литвин думает, что мордобой в ВР сложно назвать побоищем

В Верховную Раду Украины не поступали никакие документы от прокуратуры относительно событий в парламенте 16 декабря 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

«Нет никаких документов ни из медицинских учреждений, ни из правоохранительных институтов относительно событий 16 декабря», - сказал он.

В.ЛИТВИН заметил, что если внимательно просмотреть видеоряд событий в тот день, то тяжело назвать это «побоищем». «Хотя столкновение было чрезвычайно острым», - сказал он.