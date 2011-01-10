Литвин обиделся на нардепов, «которые говорят, что эта ВР никому не нужна»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает депутатов не критиковать парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета он отметил, что всем народным депутатам необходимо «совместными усилиями сделать так, чтобы мы не разрушали собственную Верховную Раду».

По его словам, раздаются выступления «наших коллег, которые рассказывают, что эта Верховная Рада никчемная, никому не нужна».

В.ЛИТВИН отметил, что таким народным депутатам необходимо «написать заявление, и не брать заработную плату».

Он подчеркнул: «Нет у нас взаимоподдержки и нет того, что называется корпоративной солидарностью».

По словам В.ЛИТВИНА, представители оппозиции требуют заслушивания информации Генеральной прокуратуры и Уполномоченного ВР по правам человека по поводу задержания и взятия под стражу «отдельных личностей или группы лиц», при этом некоторые требования оппозиции выходят за пределы Регламента Верховной Рады.

В.ЛИТВИН заметил, что сегодня обратится «в письменном виде в Генпрокуратуру с просьбой предоставить информацию Верховной Раде».

Он отметил, что также предложит и Уполномоченному ВР Нине КАРПАЧЕВОЙ предоставить соответствующую информацию.