Джарты уже вернулся к работе

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ приступил к выполнению обязанностей после продолжительной болезни и лечения.

«Він працює», - сказал УНИАН представитель крымского правительства.

Как сообщалось, крымский парламент 16 ноября 2010 года снова назначил главой правительства региона В.ДЖАРТЫ, возглавлявшего Совет министров автономии с середины марта.

После этого В.ДЖАРТЫ, по его словам, была сделана в немецкой клинике плановая операция на желудке.

В отсутствии крымского премьера его обязанности исполнял первый зампредседателя Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ.

Некоторые средства массовой информации активно муссировали слухи о грядущей отставке В.ДЖАРТЫ.