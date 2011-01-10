Джарты уже вернулся к работе
12:29, 10 января 2011Политика
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Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ приступил к выполнению обязанностей после продолжительной болезни и лечения.
«Він працює», - сказал УНИАН представитель крымского правительства.
Как сообщалось, крымский парламент 16 ноября 2010 года снова назначил главой правительства региона В.ДЖАРТЫ, возглавлявшего Совет министров автономии с середины марта.
После этого В.ДЖАРТЫ, по его словам, была сделана в немецкой клинике плановая операция на желудке.
В отсутствии крымского премьера его обязанности исполнял первый зампредседателя Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ.
Некоторые средства массовой информации активно муссировали слухи о грядущей отставке В.ДЖАРТЫ.
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