Замгенпрокурора сыграл «Мурку» в программе Табачника (видео)
11:05, 10 января 2011Политика
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Иногда лучше петь, чем говорить?
В программе Яна Табачника "Честь имею пригласить", которая вышла на телекнале "Интер", где собрались деятели искусства, науки, спорта и политики, заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин исполнил известную песню "Мурка".
Нестор Шуфрич в свою очередь спел «Мои года - мое богатство». Также пела жена Анатолия Кинаха и другие украинские политики.
- Иногда действительно лучше петь, чем говорить. Ведь музыка объединяет нас даже тогда, когда митинговая риторика раскалывает…", - сказал артист, народный депутат Украины и ведущий передачи Ян Табачник.
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