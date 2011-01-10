Замгенпрокурора сыграл «Мурку» в программе Табачника (видео)

В программе Яна Табачника "Честь имею пригласить", которая вышла на телекнале "Интер", где собрались деятели искусства, науки, спорта и политики, заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин исполнил известную песню "Мурка".

Нестор Шуфрич в свою очередь спел «Мои года - мое богатство». Также пела жена Анатолия Кинаха и другие украинские политики.

- Иногда действительно лучше петь, чем говорить. Ведь музыка объединяет нас даже тогда, когда митинговая риторика раскалывает…", - сказал артист, народный депутат Украины и ведущий передачи Ян Табачник.

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