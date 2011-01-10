Януковича призывают не допускать преференций для УПЦ МП

Львовский городской совет призывает Виктора Януковича не допускать преференций для Украинской православной церкви Московского патриархата со стороны власти.

Об этом говорится в обращении совета к президенту, сообщает Радио Свобода.

Горсовет заявляет, что на духовенство церквей Украинской православной церкви Киевского патриархата оказывают давление с целью вынудить священников и архиереев перейти под юрисдикцию УПЦ (МП).

Львовский горсовет также просит Президента не допустить передачи Софийского собора в Киеве под контроль УПЦ (МП).

Депутаты требуют от высших органов государственной власти прекратить навязывать нетрадиционную для украинцев религию.

Ранее Тернопольский городской совет на сессии 5 января направил Януковичу обращение, в котором заявляет о дискриминации властью Украинской православной церкви Киевского патриархата в интересах Украинской православной церкви Московского патриархата.