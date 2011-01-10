Януковича призывают не допускать преференций для УПЦ МП
Обращение Львовского горсовета
Львовский городской совет призывает Виктора Януковича не допускать преференций для Украинской православной церкви Московского патриархата со стороны власти.
Об этом говорится в обращении совета к президенту, сообщает Радио Свобода.
Горсовет заявляет, что на духовенство церквей Украинской православной церкви Киевского патриархата оказывают давление с целью вынудить священников и архиереев перейти под юрисдикцию УПЦ (МП).
Львовский горсовет также просит Президента не допустить передачи Софийского собора в Киеве под контроль УПЦ (МП).
Депутаты требуют от высших органов государственной власти прекратить навязывать нетрадиционную для украинцев религию.
Ранее Тернопольский городской совет на сессии 5 января направил Януковичу обращение, в котором заявляет о дискриминации властью Украинской православной церкви Киевского патриархата в интересах Украинской православной церкви Московского патриархата.