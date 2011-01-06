Герман: кардинала Любомира Гузара ввели в заблуждение

Заместитель главы администрации президента Украины Анна Герман заявляет, что информация о передаче Софийского собора Киево-Печерской Лавре, находящейся под юрисдикцией Украинской православной церкви (УПЦ МП), не соответствует действительности.

Об этом она заявила в ответ на открытое письмо главы Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гузара на имя президента страны Виктора Януковича, в котором Гузар высказал обеспокоенность, что такая передача сделает Святую Софию храмом лишь УПЦ МП и исключит три другие ветви Киевской Церкви, что может усугубить межконфессиональный конфликт.

При этом Герман подчеркнула, что речь о переподчинении Софийского собора Киево-Печерской Лавре не шла, а лишь говорилось о передаче собора под патронат Минкульта.

"Владыка Гузар пишет, что якобы такое предложение обсуждалось на заседании Общественного гуманитарного совета при президенте Украины. Мне очень обидно, что достойного владыку ввели в заблуждение. Такое предложение никогда нигде не обсуждалось. Речь шла о передаче Святой Софии под патронат Министерства культуры Украины. Видеозапись этого заседания мы передаем сегодня во внимание митрополита Гузара", - сказала Герман.

"Вынуждена также констатировать, что уже были попытки спровоцировать волну спекуляций на тему якобы объединения двух святынь. Недавно в прессе появились комментарии генерального директора национального заповедника София Киевская госпожи Нелли Куковальской - она опровергла слухи, подчеркнув, что никогда ничего подобного не говорила. Такие факты дают основания полагать о возможной провокации, имеющей цель разжечь новую волну межконфессиональной вражды в Украине", - заявила замглавы администрации президента.

При этом Герман отметила, что беседовала в среду с владыкой на эту тему.

"Я разговаривала с владыкой Гузаром, и его Блаженство пообещал выяснить, кто и зачем подбросил Синоду информацию, не соответствующую действительности. Владыка Гузар пообещал отреагировать на эту ситуацию сразу после проверки фактов", - сказала она.

Daily-UAсо ссылкой на РБК-Украина