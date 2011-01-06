Электронные социальные карты - поле для коррупции?

Эксперты считают правильной идеей введение электронных социальных карт, однако не исключают некоторых рисков.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса относительно преимуществ и рисков решения Кабинета министров создать единую информационно-аналитическую систему учёта и управления средствами социальной сферы и внедрить электронную социальную карту, выделив на реализацию проекта 4 млрд. грн. и апробировав нововведение в нескольких областях Украины.

Так, народный депутат Украины, советник Президента в Верховной Раде Валерий КОНОВАЛЮК подчеркивает, что смысл электронной социальной карточки – это не только инвентаризация всех льгот, но и приведение их к «общему знаменателю».

«В Украине 611 видов льгот, которые отражены в 46 законах – это достаточно громоздкий пласт с точки зрения управления и учёта. Поэтому люди, которые имеют гарантированные права на льготы, не всегда могут эффективно и в полном объёме ими воспользоваться», - отметил политик.

Кроме того, считает В.КОНОВАЛЮК, карточки могут стать основным документом для совершения платежных операций. «Автоматически всё считывается, и транзакция фиксируется, чтобы государство чётко понимало, сколько же оно должно заплатить средств тому или иному коммунальному предприятию за коммунальные услуги, при покупке лекарств в аптеках, продуктов питания в магазинах. Это расширяет возможности социальной карточки», - отметил он.

Кроме того, по словам политика, в ближайшие годы Украина должна осуществить реформу здравоохранения, ввести медицинское страхование, что позволит использовать карточку в получении медицинских услуг.

«Мы рассчитываем, что карточка станет основным документом не только для хранения электронной информации, но и будут созданы счета, где средства просто могут накапливаться и потом использоваться как платёжный документ», - сказал В.КОНОВАЛЮК. Кроме того, он убежден, что данная программа будет более эффективно осуществлять социальную политику, также позволит государству сэкономить около 30% средств, упорядочив существующие льготы.

В свою очередь первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА уверен, что введение подобных документов даст возможность более технологично построить отношения между гражданином и государством. «Вместо суеты, очередей, переписки начнет работать современная технологическая электронная карта, которая, с одной стороны, даст возможность гражданину пользоваться теми льготами и благами от государства, а с другой – государству самому упрощают работу по учёту и финансовому обслуживанию этих обязательств», - сказал эксперт.

Он также считает, что подобные технологичные документы могут выполнять функцию не только карточки, содержащей информацию о социальной защите того или иного гражданина, но и выступать в качестве платёжных средств. «При правильной организации это намного шире, чем просто возможность бесплатно зайти в метро, а очень высокотехнологическое и перспективное по своему потенциалу направление», - говорит эксперт. В то же время В.НАДРАГА считает, что соцкарточки никак не отразятся на ценообразовании: «Если говорить о регулировании цен на продукты, которые необходимы всем гражданам, то я не думаю, что наличие или отсутствие электронной карточки на это будет влиять».

Но негативные моменты в нововведении чиновник также отметил. Так, по его мнению, «могут быть определённые сложности в части ментальности общества по принятию или непринятию каких-то новых форм на финансовом, бюджетном или социальном рынке». «Безусловно, мы должны технологически подготовиться, чтобы эти карточки могли работать в городском транспорте, в системе жилищно-коммунальных услуг. И нужно, чтобы во всех отраслях жизнедеятельности государства, экономики и общества, там, где человек выступает субъектом отношений, была готовность эти отношения иметь», - сказал В.НАДРАГА.

Политолог Александр ПАЛИЙ считает, что нововведение имеет как позитивные, так и проблемные моменты. «Хороши эти карточки тем, что вводится электронный оборот средств на этих карточках, осовременивается сама процедура. Кроме того, люди смогут получать деньги, льготные выплаты непосредственно из банков, без участия социальных служб. То есть, процесс упрощается», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, главная проблема в том, что программа – чрезвычайно дорогая. В этом контексте А.ПАЛИЙ отметил: «Судя по всему, это просто очередная программа по осваиванию государственных средств. Кроме того, кто будет аккумулировать остаточные средства на этих карточках, кто ими будет пользоваться, какой банк? Всё это в наших украинских условиях – очевидное поле для коррупции».

Кроме того, по мнению эксперта, есть ещё и политический риск – создание системы централизованного подкупа граждан различными социальными выплатами. «Это будет способствовать люмпенизации населения, готового продавать свой голос за несколько гривень дотации. Это будет крайне вредить политической системе и превращать народ именно в то слово, которым наша власть любит его называть», - заявил эксперт.

Введение же карточек с госрегулированием цен А.ПАЛИЙ предпочёл не связывать. «Жёсткого регулирования в стране практически не существует, кроме платы за проезд и попыток установить верхнюю границу за электроэнергию и газ, механизм установления цен на что-либо у нас в стране уже фактически не работает», - отметил политолог.

В свою очередь министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ считает социальные карточки хорошей идеей, однако уверен, что на право реализации этой программы нужно объявить тендер.

«В принципе, идея интересная, но боюсь, что под эту прогрессивную идею из госбюджета в очередной раз будет украдено несколько миллиардов гривень, потому что в пределах государства этот проект требует достаточно большого финансирования. Если это снова будет делаться под одну какую-то фирму, то получится одна красивая схема - как под благородную цель «раздерибанить» бюджетные средства», - заявил политик.

По его словам, идея правильная, ее нужно реализовывать, но под жёстким контролем, чтобы не были украдены средства из госбюджета. «Нужно провести тендер, выбрать несколько исполнителей. Если этого будут придерживаться, то проект будет позитивным, если нет, то это будет очередной проект по разворовыванию бюджетных средств», - считает А.ПАВЛОВСКИЙ.

Относительно же влияния социальных карт на государственное регулирование цен эксперт отметил, что стоимость продуктов – это рыночный фактор. «Правительство должно регулировать цены на социально значимые продукты – хлеб, подсолнечное масло, молочные продукты. У нас же этого не происходит, у нас слишком свободный рынок, государство выпустило его из-под контроля и слабо его регулирует. А от этого страдают социально уязвимые слои населения – те же пенсионеры, инвалиды, которые получают минимальные пенсионные выплаты. Поэтому введение карточки никак не повлияет на цены на социально значимые продукты», - прогнозирует эксперт.