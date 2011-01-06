Янукович надеется на благодать

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Праздником Рождества Христова.

“Дорогие мои сестры и братья – все соотечественники, объединенные в великий и достойный народ Украины! Господь дал нам возможность дождаться и в этом году того определяющего вечера, когда все православные христиане с надеждой всматриваются в небо, где всходит Рождественская звезда. Звезда, что извещает о рождении Божьего Сына”, - говорится в поздравлении Президента, размещенном на его сайте.

“Я счастлив, что в эти минуты мы вместе, весь православный мир, воспеваем дитя Господнее, и с верой и любовью смотрим в перспективу нового года, который, мы надеемся, принесет нам всем много радости, здоровья, мир и благодать на нашу землю”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

“Дай нам Боже счастья. Дай Боже каждой семье и каждому человеку новых надежд и уверенности в завтрашнем дне”, - подчеркнул Президент.

“Добра, удачи, радости всем людям, - пожелал В.ЯНУКОВИЧ. - Христос Рождается! Восславим Его!”.