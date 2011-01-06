Тернопольский облсовет принял антитеррористическую программу

Тернопольский областной совет принял программу антитеррористических мер на 2011-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, документом предусмотрено повышение защиты населения от проявлений терроризма, выявление и устранение условий, которые могут привести к осуществлению терактов на территории области.

Разработчиком программы выступило областное Управление Службы безопасности Украины. Необходимость внедрения такой программы СБУ мотивировало, среди прочего, тем, что Тернополь вошел в круг городов, которые будут принимать команды во время Евро-2012.

Общая смета программы составляет 600 тыс. грн., в частности, на 2011 год в бюджете заложено 200 тыс. грн. Средства будут использованы на приобретение автомобилей и оргтехники для антитеррористического центра при областном Управлении СБУ, а также обслуживание приобретенных автомобилей.

Программой также предусмотрено обеспечение мониторинга за порядком въезда-выезда и пребыванием на территории области представителей исламских организаций и центров, организация и проведение специальных антитеррористических учений, проведение тренировок по предотвращению терактов на объектах государственной важности, расположенных в Тернополе, определение мест хранения и захоронения радиоактивных материалов, химических веществ, которые могут быть использованы для осуществления теракта, улучшение материально-технического обеспечения антитеррористического центра при областном Управлении СБУ.