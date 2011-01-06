Тимошенко обязали читать ее дело ежедневно с 9.00 до 18.00

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня следователи установили ей ежедневный график ознакомления с материалами возбужденного против нее уголовного дела с 09.00 до 18.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Я буду четко и законопослушно все делать только для того, чтобы этот абсурд был особенно понятен всему обществу, а также далеко и за пределами государства», - сказала она.

В то же время, по ее словам, согласно Криминально-процессуальному кодексу, ознакомление с материалами дела является правом, а не обязанностью человека.

«Поэтому даже наши права превращают в принуждение», - добавила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что с помощью адвоката будет пытаться перенести процесс ознакомления с материалами дела на послерождественские дни.

Лидер партии «Батькивщина» также сообщила, что сегодня смогла ознакомиться с небольшой частью материалов дела.

«Сегодня я большую часть времени давала ответы на странные вопросы, это, в сущности, был еще дополнительный допрос, и дополнительно я успела ознакомиться с 28 страницами этого дела. И это записал следователь», - отметила она.

Лидер партии «Батькивщина» напомнила, что уголовное дело против нее насчитывает 17 томов, каждый из которых от 200 до 300 страниц.