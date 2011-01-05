Тимошенко приглашают в Брюссель

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО обратится к следователю с заявлением о выезде за пределы Украины после определения даты своих встреч в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед Генеральной прокуратурой.

«Согласовывается дата моей поездки. Как только дата будет согласована с руководством Европейской народной партии, я сразу же такое ходатайство подам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» рассчитывает, что следователь разрешит ей осуществить такую поездку. «Надеюсь, что нет никаких оснований даже мысль допустить, что я могу каким-то образом уклониться от следственных действий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Недавно генеральный секретарь ЕНП Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИС пригласил Ю.ТИМОШЕНКО в январе 2011 года посетить Брюссель (Бельгия). "Мы приглашаем вас посетить Брюссель в январе для встречи с ведущими европейскими политиками и для координации совместных действий, касающихся поддержания демократии в Украине", - сказал А.ЛОПЕС-ИСТУРИС.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины будет решать, давать ли разрешение лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО на выезд за пределы Украины, в частности, в Брюссель, в случае, если поступит соответствующее обращение к следователю.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ. «Это право следователя. Как следователь посчитает нужным, так он и будет принимать решение. Он будет принимать самостоятельное решение», - сказал он.

В свою очередь, следователь по делу Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ГОРБАТЮК заметил, что решать вопрос о разрешении на выезд за пределы Украины можно тогда, когда есть соответствующее заявление. «Заявления пока нет. О чем мы можем говорить?» - сказал он. С.ГОРБАТЮК также сказал, что в заявлении должны быть соответствующие обоснования необходимости выезда за пределы Украины.