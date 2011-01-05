Украинским дипломатам установили надбавки за знание иностранных языков

Кабинет министров Украины установил надбавки к зарплатам для работников заграничных дипломатических учреждений.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 22 декабря 2010 года №1223, размещенным на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, документом устанавливается надбавка к заработной плате в размере 10% таким работникам за знание и использование в работе одного европейского языка, 15% - за знание и использование одного восточного, угро-финского или африканского языка и 25% - за два и больше языков.

Также правительство отменило действие распоряжения от 5 июля 1994 года №506-р, которым были установлены данные надбавки к зарплатам работников украинских дипломатических учреждений за границей.