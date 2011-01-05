Луценко оставили за решеткой

Апелляционный суд города Киева оставил экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня в 14.00 объявил председательствующий на судебном процессе судья Александр БЕЦ.

Таким образом, суд признал правильность решения Печерского районного суда столицы от 27 декабря прошлого года, по решению которого Ю.ЛУЦЕНКО была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест.

Как отмечается в постановлении, суд не нашел достаточных оснований подвергать сомнению решение суда первой инстанции. Кроме того, Апелляционный суд Киева учел тяжесть содеянного Ю.ЛУЦЕНКО преступления и его поведение.