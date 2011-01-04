ГПУ обнародовала видео, на котором Тимошенко отказывается уходить?

ГПУ предоставила журналисту видеозапись, подтверждающую, что Тимошенко 30 декабря по Генеральная прокуратура Украины предоставила независимому журналисту видеозапись, которой подтверждается, что 30 декабря 2010 года следователь предлагал лидеру партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО покинуть Главное следственное управление, но она отказалась, и продолжала находиться в помещении ведомства в течение 11 часов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Генпрокуратуре, об этом идет речь в ответе на журналистский запрос независимого журналиста Виктора МИНЯЙЛО на имя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ.

По словам собеседника агентства, В.МИНЯЙЛО обратился к генпрокурору по поручению некоторых своих коллег с требованием предоставить документальные подтверждения того, что Ю.ТИМОШЕНКО 30 декабря 2010 года по собственному желанию находилась на допросе в Генпрокуратуре в течение 11 часов.

«К письменному ответу на этот журналистский запрос Генеральная прокуратура приложила копию видеозаписи допроса, из которой видно, что следователь действительно предлагал Ю.ТИМОШЕНКО покинуть помещение Генпрокуратуры, но она отказалась, и сказала, что хочет остаться и ознакомиться с делом», - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2010 г. Ю.ТИМОШЕНКО почти 12 часов провела в Генеральной прокуратуре, куда ее вызывали на допрос.

«То, что делалось сегодня, ничего общего с правосудием не имеет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «За один день мне выдвинули расширенное обвинение за выплату пенсий за счет «экологических» денег, сразу после этого меня допросили и завершили досудебное следствие, и уже сегодня мне передали дело на ознакомление», – заметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что «они хотят без каких-либо оснований срочно передать дело в продажные суды, чтобы вынести приговор мне за то, что я уплатила людям пенсии, и после этого лишить меня права принимать участие в любых выборах».

На следующий день, 31 декабря, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО вчера в ведомстве давала показания два часа, остальное время она знакомилась с материалами дела.

По данным ГПУ, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Обвиняемой в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении других убытков государству – объявлено о завершении досудебного следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела.