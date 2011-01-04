Тимошенко поблагодарила интеллигенцию за поддержку

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила представителей украинской интеллигенции, которые направили Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ обращение в ее поддержку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом идет речь в обращении Ю.ТИМОШЕНКО.

“Искренне благодарю за мужественный гражданский поступок - поддержку и скрепление собственной подписью заявления представителей украинской интеллигенции и общественных деятелей против развертывания политических репрессий в Украине. Я высоко ценю вашу поддержку, вклад в сохранение демократии и свободы в нашей стране. Знаю, что вы выступили не только за меня… Вы встали на защиту демократии, общечеловеческих и европейских ценностей, независимости Украины”, - говорится в обращении.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “патриотический голос” интеллигентов услышала вся Украина.

По ее словам, представители украинской интеллигенции доказали, что имеют достоинство, что “настоящий интеллект не ползает перед властью”.

“Вы еще раз подтвердили, что украинская нация неистребима, что наш народ преодолеет любые преходящие трудности, завоюет свободу и достойное будущее... Сорока шести миллионам украинцев не стоит бояться”, - подчеркнула лидер “Батьківщини”.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года десятки представителей украинской интеллигенции выступили с открытым обращением к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ против политических репрессий, в защиту Ю.ТИМОШЕНКО. Обращение, в частности, подписали Юрий АНДРУХОВИЧ, Дмитрий ГНАТЮК, Богдан ГОРЫНЬ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Иван ДЗЮБА, Ирэна КАРПА, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Анатолий МОКРЕНКО, Мария МАТИОС, Юрий МУШКЕТИК, Раиса НЕДАШКОВСКАЯ, Василий ОВСИЕНКО, Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Валерий ШЕВЧУК, Василий ШКЛЯР, Юрий ЩЕРБАК, Игорь ЮХНОВСКИЙ.