Ивано-Франковский облсовет требует от Януковича прекратить репрессии

Ивано-Франковский областной совет требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ прекратить политические репрессии в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении депутатов облсовета, принятом сегодня на сессии. В поименном режиме за документ проголосовали 68 депутатов, против - 6, в том числе депутат облсовета, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, воздержались - 27, отсутствовали на сессии – 12 и один депутат не голосовал.

«Мы, депутаты Ивано-Франковского облсовета, считаем, что те показательные репрессии, которые сегодня в Украине осуществляет действующий политический режим, имеют целью нейтрализовать политическую оппозицию, посеять в обществе страх перед государственной карательно-репрессивной машиной и разочарование украинского общества в своих силах и подготовить почву для полной монополизации власти прокремлевским кланом донецких олигархов», - отмечается в обращении.

Депутаты облсовета считают, что, «прикрываясь борьбой с коррупцией и наведением порядка в государстве, режим Януковича-Азарова уже длительное время инициирует массовое привлечение к ответственности участников акций протеста против подписания унизительных «харьковских соглашений», аресты членов бывшего правительства Юлии ТИМОШЕНКО, открытие на них уголовных дел, устраивает массовое и показательное избиение народных депутатов в зале Верховной Рады Украины, организует политическую охоту на неугодных после уничтожения памятника советскому диктатору Сталину в Запорожье».

«Тем самым высшие органы государственной власти демонстрируют ярко выраженную попытку придушить любое сопротивление антинародному и антиукраинскому режиму и построить в Украине кагэбистско-путинскую модель авторитаризма, - считают депутаты Ивано-Франковского облсовета. – Этим они не только противопоставляют себя украинскому народу, но и провоцируют недоверие украинских граждан к самому институту собственного государства, а, следовательно, действуют в угоду кремлевскому руководству и совершают наибольшее преступление против Украинского государства».

Ивано-Франковский облсовет осознает ту общественную угрозу, которую несет для Украинского государства «выборочное и политически мотивированное преследование», и призывает Президента Украины и генерального прокурора «прекратить политические репрессии». «При этом обращаем внимание, что Президент Украины, как наивысшее должностное лицо и гарант соблюдения Конституции и прав и свобод граждан, несет всю полноту персональной ответственности за возможные последствия совершения в государстве антиконституционных действий и установления авторитарного режима», - отметили депутаты облсовета.