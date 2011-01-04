Призывами Аделаджи «брать власть» занимается СБУ

Министерство внутренних дел видит признаки преступления в политической деятельности в Украине пастора религиозной общины Сандея АДЕЛАДЖИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, вице-спикер получил ответ от МВД на свое обращение относительно законности политической деятельности С.АДЕЛАДЖИ, который называет себя старшим пастором христианской религиозной общины «Посольство благословенное Царства Божьего всех народов» и является фигурантом нескольких уголовных дел.

В обращении Н.ТОМЕНКО попросил выяснить законность действий пастора С.АДЕЛАДЖИ, который во время службы «Посольства Божьего» 5 декабря 2010 года на открытой сцене публично призвал своих прихожан «брать власть», идти в депутаты всех уровней и поручил одному из своих «пасторов» создать команду для обучения будущих кандидатов в депутаты. Информация об этом событии была распространена средствами массовой информации.

В ответе МВД сообщается, что 17 декабря сообщение об указанном событии было зарегистрировано в журнале регистрации заявлений и сообщений о преступлениях Дарницкого райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве. Кроме того, МВД сообщило, что в связи с тем, что в действиях С.АДЕЛАДЖИ видятся признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, Дарницким райуправлением милиции на основании ст. 97 (обязательность принятия заявлений и сообщений о преступлениях и порядке их рассмотрения) и ст. 112 (подследственность) УПК Украины материалы направлены в Левобережный междугородний районный отдел Управления СБУ в городе Киеве для проверки и принятия решения согласно требованиям законодательства.