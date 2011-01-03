Мэр Ивано-Франковска призывает быть достойными славы Бандеры

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС призывает граждан быть достойными славы Степана Бандеры и утвердить украинскую Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, об этом заявил В.АНУШКЕВИЧУС на вече по случаю 102-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

«Я думаю, что каждый согласится, так же, как и мы с вами, свои мечты лелеял и великий сын украинского народа, проводник украинской нации Степан Бандера, – отметил мэр. - Он не мечтал о материальном благосостоянии, он не мечтал о должностях, но знал свою миссию и ясно исповедовал принципы сына украинского народа. Он жил лишь одной мечтой – утверждение независимого, суверенного, соборного Украинского государства. Некоторым сегодня не хватает такой мечты и такой веры, как была у него».

По словам В.АНУШКЕВИЧУСА, С.Бандера вместе со своими сподвижниками «не боялся потерять должность, потому что имел только одну должность – сын украинского народа». «И цена вопроса была намного больше, чем сегодня, – добавил городской председатель. - Ведь сегодня кое-кто боится потерять должность и молчит, а поступает, возможно, и наоборот. А тогда ценой вопроса была жизнь. И парни шли в лес, скрывались, потому что они знали, что не сегодня-завтра они могут получить пулю, именно поэтому мечта Степана Бандеры стала реальностью. Именно благодаря ему и сотням тысяч таких как он борцов за свободу Украины мечта о независимости Украины стала реальностью – почти двадцать лет тому назад наша страна обрела независимость. Но за такую ли Украину и о такой ли Украине мечтал Степан Бандера? Является ли сегодня Украина украинской?».

Как отметил В.АНУШКЕВИЧУС, несмотря на то, что в 1959-м году коммуно-большевистский режим уничтожил С.Бандеру, он не уничтожил символ и стремление украинского народа к независимости. И сегодня существует заинтересованность, усиленное внимание к этой фигуре и наша миссия, миссия современных украинцев, утверждать не на словах, а на деле мечту С.Бандеры – Независимую Украину.

«Наша миссия заключается в том, чтобы распространять историческую правду, не молчать, бороться за украинскую Украину, о которой мечтал С.Бандера, за которую он отдал жизнь, а вместе с ним и сотни тысяч украинских патриотов”, - подытожил мэр Ивано-Франковска и призвал: “Будем же достойны славы Степана Бандеры, выполним нашу миссию и утвердим украинскую Украину!».