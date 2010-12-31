БЮТ заявляет, что вчера Тимошенко пытали

В борьбе с оппозицией власть не просто практикует политические репрессии, а не чурается прямых пыток, говорится в переданном агентству УНИАН заявлении политсовета партии „Батьківщина” и Блока Юлии Тимошенко.

Как отмечается в заявлении, “30 декабря пытки были применены к Юлии ТИМОШЕНКО. Допрос по уголовному делу о якобы использовании экологических средств на выплату пенсий миллионам украинских граждан длился 11 часов 30 минут. С грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Без какого-либо перерыва и отдыха. Без воды. Без еды. Этот преступный марафон аморальные исполнители политического заказа продолжили и 31 декабря”.

“В Украине политическим псевдоуголовным преследованием подвергаются десятки людей, судьбы которых ломаются репрессивной машиной ЯНУКОВИЧА. Но кроме политической, есть еще и морально-этическая составляющая происходящего, которая демонстрирует особую жестокость и мстительность власти. Это то, что честные украинские журналисты назвали «обыкновенным садизмом». Ю.ТИМОШЕНКО ограничили в праве свободного передвижения и целыми днями удерживают на допросах, зная, что она так нужна больному мужу, который только что перенес тяжелую операцию. Юрия ЛУЦЕНКО, который не уклонялся от следствия, задержали в выходной день, с участием спецотряда СБУ, демонстративно, на виду у родных. Евгения КОРНИЙЧУКА бросили за решетку именно в тот день, когда у него родилась дочка, которая впоследствии попала в реанимацию, да и мать новорожденной сейчас находится в тяжелом состоянии. Травят Татьяну СЛЮЗ, которая одна воспитывает сына”, подчеркивают авторы заявления.

Как отмечается в заявлении политсовета партии „Батьківщина” и БЮТ, “за защиту государственных интересов Игоря ДИДЕНКО, как и Анатолия МАКАРЕНКО, бросили за решетку, несмотря на то, что у него на иждивении - четверо детей, самому младшему из которых нет и года, и пожилая мать-инвалид, прикованная к постели. Зато ДЕМИШКАНА, сына приближенного к ЯНУКОВИЧУ высокопоставленного должностного лица, чье участие в убийстве полностью доказано следствием, выпустили на свободу”.

Однако, отмечают авторы заявления, пытки “не сломают оппозицию. Мы выстоим, потому что верим в Украину”.