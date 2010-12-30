В ГПУ говорят, что никакой политики во всех арестах нет

В Генеральной прокуратуре Украины отмечают, что процессуальных нарушений ни по одному уголовному делу, возбужденному в отношении высокопоставленных должностных лиц, не выявлено, и во всех задержаниях нет никакой политической подоплеки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, такие выводы были сделаны на заседании коллегии по рассмотрению вопроса о состоянии досудебного следствия в резонансных уголовных делах, которое состоялось 29 декабря.

На коллегию были приглашены председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, заместитель министра внутренних дел - начальник Главного следственного управления Василий ФАРИННИК, руководители следственных управлений СБУ и налоговой милиции, правозащитник Эдуард БАГИРОВ.

На протяжении последних месяцев Генеральной прокуратурой по материалам контролирующих и правоохранительных органов возбужден ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц.

“Сразу в адрес правоохранительных ведомств прозвучали обвинения в политическом преследовании оппозиции и в незаконном привлечении к уголовной ответственности. Такая ситуация не нова. Каждый раз, когда органы прокуратуры разоблачают коррупционные деяния политиков или должностных лиц, начинается жесткое противодействие с привлечением всех возможных средств. В то же время с этим происходит манипулирование сознанием граждан, которым навязывается мысль о «заполитизированности» правоохранительных органов. Не секрет, что речь идет о преступлениях в экономической сфере. Эти убытки подтверждены актами КРУ, Счетной палаты, независимыми международными аудиторами. Сумма причиненного вреда по всем уголовным делам, возбужденным в отношении высокопоставленных должностных лиц, составляет миллиарды гривен и миллионы евро. Но закон один для всех, независимо от должности и политических вкусов”, - отмечается в сообщении.

Участники коллегии тщательным образом рассмотрели вопрос о законности возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных должностных лиц, избрания адекватной меры пресечения и задержания, соблюдения требований законодательства при проведении следственных действий, содержания обвиняемых в следственных изоляторах. На коллегии работники прокуратуры, которые непосредственно вовлечены в расследование этих уголовных дел, осуществления прокурорского надзора и их судебного разбирательства, предоставили присутствовавшим полную и объективную информацию. Процессуальные нарушения ни по одному из уголовных дел не выявлены. Во всех этих задержаниях нет и не было политической подоплеки, подчеркнули в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

На коллегии была отмечена необходимость возвращения украденных денег в казну государства. По результатами работы коллегии принято соответствующее решение.