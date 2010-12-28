Во Львове новогоднюю елку украсили обещаниями Януковича

Сегодня в центре Львова на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялась предновогодняя «акция-итог деятельности Президента ЯНУКОВИЧА и его команды при власти», которую организовали активисты гражданского движения «Відсіч», одетые в маски самых одиозных политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади была установлена елка, которая символизировала Украину, на которой повесили новогодние шары и бумажные листы с надписями предвыборных обещаний В.ЯНУКОВИЧА, в частности, «каникулы на 5 лет для малого бизнеса», «дешевый газ», «равенство всех перед законом», «построение и укрепление демократии», свобода слова и другие.

В рамках театрализованной акции «Азаров», «Табачник», «Тигипко», «Янукович», «Могилев», «Хорошковский», «Колесниченко» и «Литвин» положили под елку пакеты с «подарками» для Украины: “Харьковские соглашения”, Налоговый кодекс, решение о подорожании газа для населения, усиление цензуры, преследования историков, переписывание истории, избиение людей в участках милиции, избиение защитников природы, ликвидация внешнего независимого оценивания, усиление коррупции, деградацию образования, пенсионную реформу, Трудовой и Жилищный кодексы, инфляцию, попытки расколоть страну законом «О языках в Украине», пропаганда шовинизма, политические репрессии «неугодных» .

В заключении акции народ Украины в лице Котигорошка освободил елку и не дал превратить ее в «йолку».

«Цель этой акции – напомнить украинскому обществу обо всем, чем уже успела «отметиться» эта власть, – заявил в комментарии УНИАН активист гражданского движения «Відсіч» Юрий ШИВАЛА. – Мы призываем общественность помнить обо всех эти разрушительных деяниях. Помня, не прощаем; не прощая – сопротивляемся».