Регионал не понимает, почему вокруг задержания Луценко такой шум

Секретарь Донецкого городского совета Николай ЛЕВЧЕНКО считает, что задержание экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО является не громким политическим событием, а следствием обычного правонарушения, совершенного во время работы на должности в правительстве.

Об этом он сказал в эфире программы «Черное и белое» на канале ТВі, сообщает сайт Партии регионов.

«Я смотрю на это как на обычный… процесс, который случается в отношении любого гражданина, подозреваемого в совершении какого-либо правонарушения, преступления. Поэтому сегодня арестовали или задержали, или предъявили обвинения, наверное… сотням граждан Украины», - пояснил Н.ЛЕВЧЕНКО.

Он также высказал мнение, что резонанс такому событию, как задержание экс-главы МВД, пытается придать с помощью СМИ лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. «Им уделяют внимание, потому что, во-первых, все исходит от Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО. Она это все комментирует, она дает этому жить в средствах массовой информации. И, во-вторых, потому что у вас маловато других новостей, журналистам сегодня не о чем больше говорить. Ну, и, конечно, все это стимулируется оппозицией, так называемой оппозицией, которой нужно на этом выстраивать свой рейтинг. Обиженных у нас любят…», - отметил Н.ЛЕВЧЕНКО.